Bläser bringen Hollywood nach Wangen

Das heimische Blechbläser-Ensemble Pentaton tritt bei den Wangener Kulturwochen auf, teilt die Stadt mit. Am Samstag, 8. August, geben die fünf Musiker im Spitalhof zwei Konzerte und präsentieren einen Querschnitt durch bekannte Filmmusik wie beispielsweise diverse James-Bond-Themen von Henry Mancini sowie weitere Klassiker von Luis Fonsi, Freddy Mercury, Nicola Piovani, Elmer Bernstein und Enrico Morricone. Die Konzerte beginnen um 19 und 21 Uhr und dauern jeweils etwa 45 Minuten.

Die Bandbreite von Pentaton reiche von barocker Klassik, Kirchenmusik und Chorälen bis hin zu bekannten Melodien und „leichter“ Musik wie beispielsweise lässige Tangointerpretationen. Filmmusik sei vor zwei Jahren erstmals zur Kulturnacht aufgelegt und vom Publikum begeistert aufgenommen worden. Deshalb habe sich das Ensemble entschieden, an lauen Abenden in der Altstadt diese Musikrichtung zur Tradition werden zu lassen – in diesem Jahr auch als Hommage an den kürzlich verstorbenen Filmmusik-Komponisten Enrico Morricone.

Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird beim Restaurant Ratsstüble unter Telefon 07522 / 2638945 oder per E-Mail an ratsstueble-wangen@gmx.de gebeten. Die Plätze sind begrenzt. Fällt die Veranstaltung aus, wird dies am Veranstaltungstag bis spätestens 12 Uhr auf www.wangen.de/kultur bekannt gegeben.