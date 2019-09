Black Cat Bone eröffnen Herbstsaison des Jazzpoint Wangen

Die Herbstsaison des Jazzpopint Wangen im Schwarzen Hasen in Beutelsau startet am Freitag, den 13. September um 20.30 Uhr. Für die Eröffnung stehen Black Cat Bone mit dem Ausnahmesaxofonisten Arno Haas auf der Bühne. Black Cat Bone stehen laut Pressemitteilung für erstklassigen gitarrenlastigen Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Grooves, mitreißende Soli und den Ausnahmegesang der stimmgewaltigen, charismatischen Frontsängerin Tanja Telschow, Gewinnerin des German Blues Award 2016. Als Special Guest steht an diesem besonderen Abend der geniale Saxofonist und langjährige Weggefährte Arno Haas – einer der gefragtesten Jazz-, Blues- und Soulmusiker Deutschlands – mit auf der Bühne.Weitere Infos online unter www.black-cat-bone.com und www.jazzpoint-wangen.de. Der Vorverkauf läuft telefonisch über die Tabakstube Wangen unter der 07522 / 3789. Foto: Veranstalter