Bittere Niederlage für TG-Turner

Nach einem knappen Sieg gegen die TSG Backnang in der Saison 2017 und einer hauchdünnen Niederlage 2018, konnten die Drittligaturner der TG Wangen/Eisenharz vor dem vergangenen Wochenende auf einen spannenden Wettkampf hoffen. Die Ausgangslage war in diesem Jahr so gut wie noch nie. In den bisherigen vier Wettkämpfen konnte das Team der TG im Schnitt drei Punkte mehr erturnen als die Gegner aus Backnang. Außerdem turnen die Allgäuer, gemessen an den sogenannten Ausgangswerten, die schwereren Übungen. Dennoch war von vorneherein klar, dass in diesem Wettkampf kein Spielraum für grobe Fehler ist und die Tagesform beider Mannschaften ausschlaggebend ist.

Nachdem sich im Einturnen schon zeigte, dass die Bodenturner der TG auf der Backnanger Bodenfläche nicht so gut zurechtkommen, waren die Erwartungen an das Gerät nicht sehr hoch. Anders als beim wesentlich moderneren Wangener Modell mit Stahlfedern, ist der Backnanger Boden nur mit Schaumstoffklötzen gefedert. Simon Strobel musste mit einer soliden Übung zunächst einen Scorepunkt an die Gegner abgeben. Felix Kimmerle und Finn Ruchti hatten in ihren Übungen mit Schwierigkeiten zu kämpfen und mussten daher gegen starke Gegner jeweils vier Scorepunkte abgeben. Nur Manuel Drechsel konnte mit einer vereinfachten, aber fehlerfreien Übung aus einem Fehler seines Gegners profitieren und vier Scorepunkte für sein Team erzielen.

Holprig am Pauschenpferd

Ähnlich holprig ging es am Pauschenpferd weiter. Die ersten beiden Turner, Elias Ruf und Pascal Schober, konnten ihre Übungen nicht fehlerfrei vollenden. Felix Kimmerle machte mit einer soliden Übung noch zwei Punkte gut. Leider reichten die fünf Scorepunkte, die Moritz Mittmann mit seiner bisher besten Übung in Höchstschwierigkeit erzielte, nicht, um das Pauschenpferd zu gewinnen. Auch an den Ringen musste man sich gegen die Backnanger, in ihrer bisher besten Tagesform, mit 3:4 geschlagen geben. Ärgerlich wurde es nach der Halbzeit am Sprung. Obwohl alle Turner der TG ihre Sprünge souverän geturnt hatten, konnten die Backnanger, die dieselben Sprünge zeigten, mit 5:2 deutlich den Gerätesieg erzielen. Am Barren konnte der Rückstand nicht aufgeholt werden. Wieder wurden durch zu viele Fehler Punkte an die Gegner verschenkt. Nur Manuel Drechsel konnte hier fünf Punkte für das Allgäuer Team holen. Die Backnanger konnten ihren bisher besten Wettkampf auch am Reck fortsetzen und noch einmal acht Scorepunkte dazu gewinnen. Als letzter Turner erzielte Elias Ruf dann noch einen letzten Punkt für die TG Wangen/Eisenharz. Somit wurden nicht nur der Wettkampf, sondern auch alle sechs Geräte mit 22:42 verloren.

Die TG Wangen/Eisenharz befindet sich somit auf Platz fünf in der Tabelle und konzentriert sich nach einem wettkampffreien Wochenende auf die Begegnungen gegen Ludwigsburg München. Wenn in den nächsten beiden Wochen die Übungen stabilisiert werden können, werden hier nochmal sehr spannende Begegnungen erwartet.