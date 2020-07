Bildungszentrum Wangen: Angehender Bankkaufmann schließt mit Traumnote 1,0 ab

Toni Zimmermann, auszubildender Bankkaufmann der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, hat seine Ausbildung mit einem Zeugnisdurchschnitt von 1,0 am Berufsschulzentrum Wangen abgeschlossen. Das teilt die Einrichtung mit. In zwei Jahren habe er sich Prüfungsinhalte angeeignet, für die eigentlich drei Jahre vorgesehen seien. Seine Mitschüler werden in der Winterprüfung 2020/21 ihre Ausbildung abschließen. Auch der stellvertretende Schulleiter Holger Kopp, selbst gelernter Bankkaufmann, habe die herausragende Leistung gewürdigt und gegenüber Toni Zimmermann seinen Respekt geäußert. Abteilungsleiterin Sylvia Mauch gehe davon aus, dass er nicht nur als IHK-Kammerpreisträger der Region Bodensee-Oberschwaben, sondern auch darüber hinaus Lorbeeren ernten werde. Das Foto zeigt (von links): KBS-Koordinator Michael Martin, KBS Abteilungsleiterin Sylvia Mauch, Bankkaufmann Toni Zimmermann, Ausbildungsleiterin Anja Fürst, Klassenlehrerin Birgit Röhm. Foto: BSZ Wangen