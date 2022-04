Einem haltenden Auto aufgefahren ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Motorrad-Lenker in der Erzbergerstraße. Der 27 Jahre alte Biker stürzte bei der Kollision mit dem Auto und verletzte sich laut Polizei leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Maschine entstand ein Schaden von rund 600 Euro, während sich dieser am Auto auf rund 3500 Euro beläuft.