Bei der Kontrolle eines 45-jährigen Kraftradfahrers am Samstag gegen 2 Uhr in der Leutkircher Straße hat die Wangener Polizei laut Mitteilung einen erheblichen Alkoholeinfluss festgestellt. Dem Biker wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde in Verwahrung genommen.