Biermösl Blosn in neuer Formation

„Mir samma drei Brüder, drei Brüder san mir, und mir håm no fünf andre, doch de gscheitern san mir“, singen Karli, Michael und Stofferl Well, alle drei Sprosse der Großfamilie Well aus dem oberbayerischen Günzlhofen.

Eben diese gastieren am Freitag, 24.Juni um 20 Uhr in der Neuravensburger Festhalle. Mit der Einladung der drei „Auf- keinen-Fall-nur-Blasmusiker“ startet der Verein „DorfLeben Roggenzell“ wieder eine Reihe kultureller Veranstaltungen. Und das immer für den guten Zweck.

In ihrem neuen Programm „Die bairische Variante“ nehmen die drei in bewährter Biermösl-Tradition das politische Geschehen Bayerns und dem Rest der Welt aufs Korn. Unter Zuhilfenahme unzähliger Instrumente wird aufgespielt, geschuhplattelt, gejodelt und gestanzelt. Sie decken Heimatverbrechen aller Art auf und blasen denen „da oben“ gehörig den Marsch, ohne dabei die „da unten“ zu verschonen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Der Reinerlös der Veranstaltung wird als Spende an die Tafel Wangen weitergereicht. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 27 Euro. Karten können in der Marienapotheke in Neuravensburg, bei der Buchhandlung Natterer in Wangen und an der Ticketverkaufsstelle im LindauPark erworben werden.