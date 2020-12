Biedenkapp ehrt Jubilare

Die Firma Biedenkapp Stahlbau mit Sitz in Wangen hat langjährige Mitarbeiter geehrt. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Stefan Jung, Dominik Klemm und Yvonne Biedenkapp, für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit Patrick Ohmayer, für 25 Jahre Markus Matt, für 30 Jahre Gabriel Kennerknecht, Uwe Wetzel und Walter Schrey. Wolfgang Gomm dankt die Firma für 35, Norbert Vöttel für 40 und Hubert Kaiser für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Biedenkapp Stahlbau verzichte in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner und unterstütze dafür eine unverschuldet in Not geratene Familie aus Wangen, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung. Foto: Biedenkapp Stahlbau