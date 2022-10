Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele neugierige und glückliche Kinder sah man am Sonntag, 23. Oktober, auf der Bewegungsbaustelle in Primisweiler. Die Mitglieder des Sportverein Primisweiler bauten wieder einmal für große und kleine Kinder spannende und gewagte Konstruktionen auf, welche Gelegenheit zum Schaukeln, Hangeln, Klettern, Rutschen, Balancieren, Rollen, Hüpfen, Werfen und vielem mehr boten. Dabei wurde durch leckere Kuchen und herrlich duftende Waffeln bei Kaffee und Limonade für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Als Höhepunkt der Veranstaltung spielte Max Buntschuh ein Kasperabenteuer für 75 Kinder im Familienzentrum von Primisweiler.

Großartig waren alle Helfer des Sportvereins, die sich bereits im Vorfeld in die Helferlisten für den Auf- und Abbau eingetragen, die Aufsichten übernommen und die Kuchen und Waffelteig gespendet haben. Ohne sie wäre eine solche Veranstaltung nicht umsetzbar gewesen.

Ein besonderer Dank gilt aber auch dem fantastischen Publikum, welches sich bei den Durchführenden durch Spenden, Abräumen des Geschirrs und durch verbale Danksagungen erkenntlich gezeigt hat. Sehr viele Besucher haben spontan beim Abbau geholfen, welcher in Rekordzeit durchgeführt war.

Die Veranstalter waren begeistert von dem Miteinander, welches sich an diesem Tag in der Sporthalle in Primisweiler abgespielt hat. Dies hat bewirkt, dass eine solche Veranstaltung gerne wieder durchgeführt wird.