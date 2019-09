Bewegender Abschied von Pater Thomas und Pater Vinzenz

- „So voll war die St. Martinskirche lange nicht mehr. Ist denn schon Weihnachten?“ Franziskanerpater Vinzenz brachte es zu Beginn der Sonntagsmesse humorvoll auf den Punkt: Viele waren gekommen, um sich im Rahmen eines Gottesdienstes und eines anschließenden Stehempfangs im Gemeindezentrum von Pater Thomas und von Pater Vinzenz zu verabschieden. Beide werden Ende September, beziehungsweise Anfang Oktober 2019 Wangen verlassen, um in Fulda und in München neue Aufgaben im Franziskanerorden zu übernehmen.

Welch großer Beliebtheit sich die beiden Franziskaner vom Klösterle in Wangen und in der gesamten Seelsorgeeinheit erfreuen, zeigte sich nicht nur an der großen Zahl von Gottesdienst-Mitfeiernden in der St. Martinskirche, sondern kam auch zum Ausdruck in den Abschiedsworten von Pfarrer Blessing, der die beiden Mitpriester nur ungern ziehen lässt: „Es hat mich selber sehr überrascht, und manche können es noch gar nicht glauben.“ Doch ein Franziskaner bleibe nie an einem Ort „hangen, nicht mal in Wangen.“ Beiden Franziskanern haben die Menschen in der Seelsorgeeinheit Wangen sehr viel zu verdanken.

Pater Thomas fällt der Abschied von Wangen besonders schwer: „Sechs wunderbare Jahre in Wangen gehen für mich zu Ende. Sechs Jahre, für die ich sehr dankbar bin. Es sind sehr wertvolle Jahre meines Lebens geworden. Da kann ich nur Danke sagen, unserem Herrgott für die geschenkte Zeit und euch für viele gemeinsame Sonntagsmessen, Taufen, Hochzeiten, Feste, Beerdigungen, Schülergottesdienste.“

Auch die Entwicklung, die das „Haus Nazareth“ mit der Jugendkirche Wangen zusammen genommen habe, betrachtet er im Rückblick neben den Messfeiern auf der Minihütte und der Teilnahme am Blutritt in Bad Wurzach mit den Leupolzer Blutreitern als besondere Höhepunkte. Die Entscheidung, Wangen zu verlassen, um in Fulda eine neue Aufgabe als Seelsorger für das „Antonius-Netzwerk Mensch“ zu übernehmen, sei nicht im Geringsten seine Idee gewesen. Die Leitung der Ordensprovinz habe ihn gebeten, ins Kloster Frauenberg nach Fulda zu wechseln. „Es war für mich einfach schön in Wangen. Drum verabschiede ich mich auch schweren Herzens.“ Aber: Auch wenn Franziskaner nie an einem Ort „hangen bleiben“, bleibe doch viel Erlebtes im Herzen „hangen“, das einem niemand mehr nehmen könne – und das auch weiterwirken würde.

Für Pater Vinzenz geht seine Zeit in Wangen nach drei Jahren zu Ende. Er bereicherte durch sein Wirken als Pfarrvikar nicht nur die Seelsorgeeinheit, sondern auch das Pastoralteam, das ihm in angenehmer und lebendiger Erinnerung bleibe. „Das frohe Feiern der Feste wie Hochzeiten, Taufen, Weihnachten, Ostern, sowie der Schülergottesdienste ließ mich schnell die vorausgehende Arbeit vergessen und eröffnete mir die Schönheit des Glaubens immer neu.“ All das ließ ihn bewusstwerden: „Die Wangama san a frohes Volk.“ Pater Vinzenz wird sich in München einer neuen Aufgabe widmen – im Projekt „Omnibus“ („für alle“) soll er schwerkranken Kindern und deren Eltern seelsorgerlich beistehen.

Am Ende des feierlichen Gottesdienstes stand der große Dank. Pfarrer Blessing sprach dabei vielen aus dem Herzen: „Was ihr geleistet habt für die Kirchengemeind, da bleibt schon viel in Wangen, auch wenn ihr nun weiterzieht.“ Er bedankte sich nochmals bei Pater Thomas für sein besonderes Charisma, das das Miteinander von Klösterle und Kirchengemeinde ermöglichte. Und bei Pater Vinzenz, dass er durch die „Tiefe seiner bayrischen Seele“, durch seinen trockenen Humor und seine bodenständige, praktische Art die Arbeit und das Zusammensein im Pastoralteam bereichert habe: „Für mich und für viele in Wangen ward ihr beide ein großer Schatz.“ Im Anschluss an den Gottesdienst gab es bei einem Stehempfang im Gemeindezentrum reichlich Gelegenheit, sich von den beiden scheidenden Franziskanerpatres persönlich zu verabschieden.