Betrunkener Rollerfahrer wird bei Polizeikontrolle in Primisweiler renitent

Nach dem Hinweis einer Passantin hat die Verkehrspolizei in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht in der Tettnanger Straße in Primisweiler einen betrunkenen Mann neben einem Elektroroller gestellt. Da er den Ermittlungen der Beamten zufolge mit dem Roller in alkoholisiertem Zustand (1,32 Promille) gefahren war, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten fortlaufend aggressiv, beleidigte sie und versuchte sich den Maßnahmen zu widersetzen, heißt es im Polizeibericht weiter. Deshalb wird der Mann jetzt neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.