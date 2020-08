Betrunkener Radfahrer schwer verletzt

Bei einem Sturz nahe des Wangener Freibades hat sich ein betrunkener Radfahrer am Dienstagnachmittag schwer verletzt.

Der 55-Jährige fuhr laut Pressemitteilung der Polizei kurz nach 15 Uhr auf einem Waldweg von der Praßbergstraße in Wangen in Richtung Burgelitz. Zirka 300 Meter vor dem Freibad verlor er infolge seiner Trunkenheit die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei fiel der Mann so unglücklich, dass er bewusstlos liegen blieb. Mit einer Kopfplatzwunde und weiteren Verletzungen kam der Gestürzte in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte er eine Atemalkoholkonzentration von fast 2,2 Promille, weshalb die zuständige Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.