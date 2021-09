Betrunkener Radfahrer fällt neben Streifenwagen um

Zum Verhängnis wurde einem 41-jährigem Radfahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass er in der Isnyer Straße in Wangen ohne Licht unterwegs war. Als er von Polizeibeamten auf den Missstand aufmerksam gemacht wurde, stoppte er neben dem Streifenwagen an und stürzte anschließend samt Fahrrad um, berichtet die Polizei.

Als die Beamten ihm zu Hilfe eilten, konnten sie feststellen, dass der Radfahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Radfahrer muss sich nun wegen einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt verantworten.