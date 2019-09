Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Unfall in Wangen

Ein angetrunkener 21-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in Wangen auf der Bregenzer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Bei der Einmündung der Bregenzer Straße in die Isnyer Straße fuhr er links an einem wartenden Lieferfahrzeug vorbei und stieß dabei mit dem VW Passat eines 35-jährigen Autofahrers zusammen.

Laut Polizeibericht war der VW ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog an der Einmündung nach links in die Bregenzer Straße ein. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Fahrradfahrer stürzte nach dem Zusammenstoß, wurde jedoch nicht verletzt. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.