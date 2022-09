Betrunkener Fahrer verursacht Unfall

Alkoholbedingt hat ein Wohnmobilfahrer am Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Tettnanger Straße ein anderes Auto angefahren. Das teilt die Polizei mit. Der 62 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils wollte seitlich einparken und streifte dabei den geparkten BMW.

Während an diesem ein Schaden von rund 5000 Euro entstand, wird der Schaden am Wohnmobil auf etwa 3000 Euro geschätzt. Laut einem Atemalkoholtest hatte der Fahrer etwa 0,6 Promille intus, was eine Blutentnahme für ihn zur Folge hatte.

Sollte die Untersuchung des Blutes den zu hohen Alkoholwert bestätigen, kommt auf den 62-Jährigen eine Strafanzeige zu. Seinen Führerschein musste der alkoholisierte Wohnmobilfahrer noch an Ort und Stelle abgeben.