Betrunkener fährt bei Wangen in den Gegenverkehr

Trunkenheit dürfte die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Freitag gegen 15.30 Uhr zwischen Niederlehen und Sommers ereignet hat. Ein 58-jähriger Opfel-Fahrer kam laut Mitteilung der Polizei in einer Linkskurve auf die Gegenspur und streifte den entgegenkommenden Nissan eines 51-Jährigen. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 58-Jährigen fest, dass dieser betrunken war. Der Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Der Mann musste sich einer Blutprobe im Krankenhaus unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.