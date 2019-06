Betrunkener Dieb im Wangener Baumarkt erwischt

Ein 56-jähriger Kunde eines Baumarktes in der Wangener Straße Haidösch ist am Freitagnachmittag beim Ladendiebstahl ertappt worden. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Wangen stellten auf dem Parkplatz des Baumarktes das Auto des Beschuldigten fest. Dieser war betrunken dorthin gefahren, weshalb Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurden. Laut Pressemitteilung wurde dem Beschuldigten in einer Klinik eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.