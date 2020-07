Betrunkener Brummifahrer verursacht Verkehrsunfall in Wangen

Gegen 6.30 Uhr ist ein Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen auf der Mooweiler Straße mit einem Felsen und einem Gartenzaun kollidiert. Das teilt die Polizei mit.

Der 29 Jahre alte Fahrer war aufgrund einer Fahrbahnverengung zwischen Neuravensburg und Untermooweiler mit seinem Fahrzeug gegen den Felsbrock geprallt, der an einer Grundstücksgrenze liegt. In der Folge überfuhr er einen Gartenzaun und einen Leitpfosten. Dabei riss am Lastwagen die Ölwanne auf, sodass Öl in das Erdreich gelangte, das bei der Unfallaufnahme abgebunden werden musste. Wie sich weiter herausstellte, stand der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben.