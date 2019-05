Betrunkener belästigt Personal

Mehr als zwei Promille hat laut Polizei der Alkoholtest eines 24-Jährigen ergeben, der am Samstagnachmittag mehrfach das weibliche Personal einer Gaststätte belästigte. Nachdem der junge Mann zunächst einem polizeilichen Platzverweis nachgekommen war, kehrte er wieder zurück. Beamte des Polizeireviers nahmen den 24-Jährigen daraufhin in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle, wo er auf richterliche Anordnung die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.