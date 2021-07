Betrunkener Autofahrer gefährdet Jugendliche

Erheblich alkoholisiert war ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochabend, dessen spontaner Spurwechsel in der Friedrich-Ebert-Straße mutmaßlich den Sturz einer 17-jährigen Fahrerin eines Leichtkraftrades zur Folge hatte. Der junge Mann war laut Polizeibericht stadteinwärts unterwegs, als er sich auf Höhe der Tankstelle links einordnete, es sich jedoch kurzfristig anders überlegte und wieder auf die rechte Fahrspur einscherte. Hiervon überrascht, leitete die herannahende 17-Jährige eine Gefahrenbremsung ein, in deren Folge sie zu Fall kam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen bei dem Mann deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung wahr. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 2,6 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst wurde. Der 25-Jährige, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde, muss sich nun strafrechtlich verantworten. Die junge Frau trug durch den Sturz leichte Verletzungen davon. An dem Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.