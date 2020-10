Betrunkener Autofahrer baut Unfall bei Autobahnabfahrt in Wangen und flüchtet

Zunächst flüchten konnte ein 40-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag, nachdem er gegen 2.30 Uhr die A 96 in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Wangen-Nord verlassen hatte und beim Linksabbiegen auf die K 8008 vermutlich wegen zu schnell unterwegs war und deshalb von der Fahrbahn abkam. Laut Polizei überfuhr er dabei eine Verkehrsinsel und richtete einen Schaden in Höhe von mehr als 7000 Euro an.

Bei der anschließenden Fahndung konnte die Polizei das erheblich beschädigte Auto in einem Waldstück bei Riehlings auffinden. Der 40-Jährige, der mit einem Bekannten an die Unfallstelle zurückgekommen war und bei dem die Polizisten Anzeichen von Trunkenheit feststellten, gab an, sich wegen des erlittenen Schocks nach Hause begeben und dort noch Alkohol getrunken zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft brachte ihn die Polizei ins Krankenhaus, dort wurden zwei Blutentnahmen veranlasst.