Betrunken und ohne Führerschein: Auto eines 24-Jährigen überschlägt sich auf Autobahnparkplatz

Betrunken und ohne Führerschein ist ein 24-Jähriger am Sonntagabend auf einem Autobahnparkplatz neben der A 96 bei Humbrechts mit einem Lastwagen zusammengestoßen und hat sich überschlagen.

Der junge Fahrer war in Richtung Memmingen unterwegs, als er auf den Parkplatz fuhr und dort zunächst gegen den Bordstein und danach gegen mehrere große Findlingssteine prallte. Laut Pressemitteilung der Polizei war er vermutlich zu schnell unterwegs und fuhr aufgrund seine Alkoholisierung unsicher.

Vier Mitfahrer

Sein VW Golf verlor die Bodenhaftung, schanzte erst gegen das Führerhaus eines auf dem Parkplatz abgestellten Lastwagens, bevor er sich überschlug und auf dem Dach landete. Der Golf-Lenker sowie seine vier Mitfahrer konnten sich alle selbstständig aus dem Auto, das Feuer gefangen hatte, befreien. Während die vier Mitfahrer nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieben, erlitt der 24-Jährige leichte Blessuren.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand des VW. An diesem entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Lkw dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen. Den Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen sowie den Einrichtungen auf dem Parkplatz wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Zwei Promille, dafür aber kein Führerschein

Dem Unfallverursacher, der eine medizinische Behandlung seiner Verletzungen ablehnte, wurde in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Laut einem Atemalkoholtest hatte er weit mehr als zwei Promille intus. Einen Führerschein konnte der 24-Jährige der Polizei auch nicht vorweisen - augenscheinlich war er mit dem Auto unterwegs, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Er hat nun mit Strafanzeigen wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Führerschein zu rechnen.