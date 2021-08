Betrunken in Wiese gefahren

Verdächtig kam einem Verkehrsteilnehmer am Dienstag kurz nach 1.30 Uhr die Fahrweise eines 79-jährigen Autofahrers vor, weshalb er die Polizei alarmierte. Der Senior wollte nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen von einem Gemeindeverbindungsweg Höhe Niederlehen auf die L 325 einbiegen. Stattdessen überquerte er die Landesstraße und kam in der Wiese zum Stehen. Im Anschluss fuhr der 79-Jährige weiter. Polizeibeamte konnten den Rentner zuhause antreffen. Ein Alkoholtest brachte schnell zutage, warum die Fahrweise des Mannes auffällig war: Er hatte rund ein Promille Alkohol intus. Eine Blutentnahme in einer Klinik und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Der Senior muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr strafrechtlich verantworten.