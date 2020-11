Betrunken in Wangen unterwegs

Mit gut 0,7 Promille ist am Freitag gegen 21.30 Uhr ein 29-jähriger Mann in der Ravensburger Straße in Wangen mit seinem Audi unterwegs gewesen und dabei in eine Polizeikontrolle geraten. Nun erwartet ihn ein empfindliches Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.