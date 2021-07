Betrunken gegen Leitplanke gefahren

Erheblich alkoholisiert war ein Autofahrer, der in der Nacht zum Montag kurz nach 23 Uhr auf der Autobahn 96 im Bereich der Argentalbrücke gegen die Mittelleitplanke geprallt ist. Der ungarische Audi-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs, als er mutmaßlich wegen Alkohols die Kontrolle über den Wagen verlor. Ein Atemalkoholtest, den die Polizei während der Unfallaufnahme durchführte, ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Insgesamt entstand an dem Wagen und der Leitplanke ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der alkoholisierte Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein sowie sein mitgeführtes Bargeld als Sicherheitsleistung einbehalten.