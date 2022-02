Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Mittwoch gegen 12.30 Uhr bei der Kontrolle eines 58-jährigen Wohnmobilfahrers im Stadtgebiet entgegen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,6 Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten stellten den Führerschein des 58-Jährigen sicher und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an, teilt die Polizei mit.