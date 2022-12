Betrugsversuch am Wangener Busbahnhof

Wegen eines Betrugsversuchs am Wochenende in Wangen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall geschah am Samstag am Busbahnhof.

Ein 39-jähriger Passant wurde dabei gegen 12.30 Uhr von zwei Personen angesprochen und nach 2000 Euro gefragt. Sie gaben an, geschäftlich unterwegs zu sein und auf Grund technischer Probleme ihre Hotelrechnung nicht begleichen zu können. Dem Passanten wurde für den nächsten Tag die doppelte Summe in Aussicht gestellt, sollte er helfen können. Nachdem die mutmaßlichen Betrüger einen Streifenwagen auf sie zufahren sahen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich vom Ort des Geschehens, heißt es im Polizeibericht.

So sahen die Gesuchten aus

Die Personen waren mit einem älteren schwarzen Mercedes mit britischen Kennzeichen unterwegs. Eine der Personen war etwa 40 bis 50 Jahre alt, rund 175 Meter groß, trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Wintermütze und hatte einen etwas längeren Dreitagebart. Die andere Person war laut Bericht circa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 170 Meter groß, hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jogginghose, eine blaue Sportjacke und hatte ebenfalls einen etwas längeren Dreitagebart.

Die Polizei in Wangen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 07522/9840 zu melden.