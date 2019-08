Betrüger fliegt im Baumarkt auf.

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Der 62-jährige Konstantin Dill aus Nördlingen wird seit Montagmittag vermisst. Die Polizei vermutet, dass der Mann ziellos umherirrt.

Seit Montag, 12. August, gegen 14.10 Uhr, wird in der Goethestraße der 62 Jahre alt Konstantin Dill vermisst. Er ging am Montag zu Fuß von der Maria-Holl-Straße vermutlich in Richtung Stadt.

Konstantin Dill ist ungefähr 176 Zentimeter groß, schlank, hat graue kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer hellblauen Sportjacke und blauer Stoffhose.