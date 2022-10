Besuch in der Heinrich-Brügger-Schule der Fachklinik Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vertrauensleutetagung des GEW-Ortsverbandes Allgäu fand in diesem Jahr in der Fachklinik in Wangen statt. 18 Mitglieder machten sich nach Schulschluss auf den Weg, um die Kinder- und Jugend Rehabilitationsklinik zu besichtigen.

Die Einrichtung bietet Platz für mehr als 150 betroffene Kinder und Jugendliche, die die Gesundheitsmaßnahme zum Teil mit ihren Familien dort verbringen dürfen. Aufgrund dessen ist die Fachklinik Wangen die größte Rehaklinik ihrer Art in ganz Deutschland. Während ihres Aufenthaltes bleiben die Patientinnen und Patienten weiterhin schulpflichtig und werden in Gruppen in der klinikinternen Schule unterrichtet.

Der langjährige Schulleiter Stefan Prändl erläuterte das Konzept der Schule. Wichtig sei die Einbindung der Familien und der Heimatschule, um erlernte Methoden nach der Reha in das Leben zuhause integrieren zu können. Anhand der Erkrankung ADHS erklärte Prändl in seinem Vortrag den Teilnehmenden aufkommende Schwierigkeiten sowie Auswirkungen auf das Leben betroffener Kinder und Jugendliche. Anschließend berichtete der stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende Ottmar Rupp zu aktuellen Themen aus der Schulpolitik.