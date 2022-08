Besuch aus Prato im Wangener Rathaus

Junge Leute aus der Partnerstadt Prato sind im Juli in den Klassen 10 und 11 des Wangener Rupert-Neß-Gymnasiums und Beruflichen Schulzentrums zu Gast gewesen. Auf ihrem Programm stand unter anderem ein Empfang im Rathaus, wie die Stadt mitteilt.

Oberbürgermeister Michael Lang freute sich, die Schülerinnen und Schüler zu sehen. Auf seine Frage, wie ihnen die Schulen gefallen kam ein einhelliges „sehr gut“. Lang erläuterte den jungen Leuten, dass in Deutschland, anders als in Italien, die Kommunen für den Bau von Schulen und deren Unterhalt zuständig seien. In Italien hingegen ist es die Region. Das bedeute auch, dass die Zuständigen näher oder weiter weg vom Geschehen sind.

Eine weitere Station des Besuchsprogramms war der Weltladen El Sol. Dort ließen sich die Jugendlichen zeigen, wie es funktioniert, wenn Schülerinnen und Schüler einen Laden führen. Im BSW hatten sie sich zuvor über den fairen Handel informiert.

Wie immer gehörten auch Ausflüge ins Programm. Dieses Mal ging es nach Augsburg und Lindau. Bei den sommerlichen Temperaturen bot sich außerdem ein Besuch im Freibad Stefanshöhe an. Begleitet wurden die jungen Leute von Leonie Gmünder, die zuletzt in Prato im Büro von Britta von Websky und Peter Schmitz gearbeitet hatte, sowie Jakob Vochezer. Dieser absolvierte im Kultur- und Sportamt der Stadt ein Praktikum.