Besondere Ehrungen beim TTC Wangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim traditionellen Jahresessen des TTC Wangen erhielten Markus Sohler (rechts) und Frank Bächstädt vom Tischtennisverband Baden-Württemberg jeweils eine besondere Anerkennung: Markus Sohler wurde für außerordentliche Verdienste in über 30 Jahren Vorstandstätigkeit mit der Ehrennadel in Gold gewürdigt. Frank Bächstädt, seit 25 Jahren aktiver Spieler, erhielt die Spielernadel in Bronze.