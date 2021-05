07522/9840 in Verbindung zu setzen.

Ein Unbekannter hat den Außenspiegel und die linke Fahrzeugseite eines weißen Skoda Superb, der in der August-Braun-Straße in Wangen geparkt war, in der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigt. Nachdem der Unbekannte den Skoda gestreift hatte, suchte er das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 1 000 Euro.