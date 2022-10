Berufsorientierung: Corona lässt beim „Bogy“ in Wangen wieder größere Freiheiten

Für die Zehntklässler und Zehntklässlerinnen des Rupert-Neß-Gymnasiums (RNG) stand jüngst wieder die Berufsorientierungswoche („BOGy“) an. Hannah Hößle machte ihr Praktikum bei der „Schwäbischen Zeitung“, wo sie den Redaktionsalltag kennenlernte und selbst diverse Texte für die SZ verfassen durfte. So hörte sich auch bei anderen Praktikanten um, wie es ihnen ergangen ist. Und welche Rolle die Corona-Pandemie dabei spielte.

„Ich habe sehr viel Neues kennengelernt“

„Ich habe sehr viel Neues kennengelernt“, erzählt Leonie Palm, die ihr Praktikum an der Jugendmusikschule absolviert. Zum Beispiel helfe sie in der Verwaltung, bearbeite Werbung am Computer, die später in der Stadt verteilt werde, oder sehe verschiedenen Musikschullehrern bei deren Unterricht zu und mache sich Notizen. „In Gehörbildung durfte ich auch einmal selbst unterrichten, das war aber eher die Ausnahme.“

Schwierigkeiten beim Finden der Stelle habe sie keine gehabt: Zwar habe sie sich erst bei anderen Betrieben beworben, die dann keine Zeit gehabt hätten, doch an der JMS habe man ihr sofort zugesagt. „Da hatte ich echt Glück, weil immer nur ein Praktikant genommen wird.“

Leonie Palm vor der Schautafel mit den JMS-Musiklehrern und -lehrerinnen. (Foto: Hößle)

Aleks Vidovic in der Buchhandlung Osiander. (Foto: Hößle)

Auch im Bezug auf Corona gibt es keinerlei Einschränkungen, Masken werden zwar empfohlen, sind aber keine Pflicht. Allerdings seien die Arbeitszeiten am Anfang eine kleine Umstellung gewesen: „Nachmittags habe ich hier immer drei Stunden zu tun, das ist wie jeden Tag Mittagsschule. Aber dafür habe ich mittags immer zwei Stunden Pause, das finde ich super.“

Gründe für die 15-Jährige, ihr Praktikum bei der Musikschule zu machen, sind vor allem ihr Interesse an Musik im Allgemeinen und dass ihr Vater Musiklehrer in der Schweiz ist: „Da wollte ich mal vergleichen, wie groß die Unterschiede sind.“ Ob sie sich diesen Beruf für sich selbst vorstellen könnte, weiß sie noch nicht: „Es ist schon cool, aber ich habe noch viele andere Interessen, bei denen ich schauen möchte, was daraus wird.“

„Bücher sind eine Art Schatz für Lesefreudige“

Auch Aleks Vidovic (16), der sein Praktikum in der Buchhandlung Osiander absolviert, ist noch unentschlossen, ob er sich später tatsächlich als Buchhändler sieht oder etwas anderes vorhat: „Ich habe mein Leben ja noch vor mir.“ Sich bei Osiander zu bewerben, habe ihn vor allem seine große Vorliebe fürs Lesen veranlasst. „Bücher sind eine Art Schatz für Lesefreudige“, erklärt der Zehntklässler, „außerdem ist diese Buchhandlung irgendwie familiär.“

Als im Frühjahr das „BOGy“ angekündigt wurde, sei er erst ein wenig verwirrt gewesen, dass das Praktikum während der Schulzeit stattfinde, habe dann aber überlegt, wo er sich vorstellen könnte, eine Woche zu arbeiten. „Und dann hat meine innere Stimme plötzlich so gesagt: ,Hey, probier mal bei Osiander.’ Das habe ich gemacht, und es gab keine Probleme.“

Hannah Hößle bei der Zeitungslektüre in der Wangener SZ-Lokalredaktion. (Foto: bee)

Auch wegen Corona gebe es keine großen Einschränkungen, die Angestellten und er tragen freiwillig einen Mundschutz, um sich selbst und ihre Angehörigen zu schützen. Als Praktikant in der Buchhandlung ist er viel damit beschäftigt, Lieferungen einzuräumen oder Kunden- und Lagerwaren zu sortieren. Dafür sei eine gute Orientierung nötig, die er an seinem ersten Arbeitstag erhalten hat. Ansonsten kümmert er sich um die Preis- und Barcode-Aufkleber der Bücher, die manchmal ausgebessert werden müssten.

„Wie Mittagsschule, nur halt in entspannt“

Mia Auerswald hat eine Praktikumsstelle beim Wangener Amtsgericht gefunden. Sie interessiert sich bereits seit Längerem für Jura und hat dadurch, dass ihre Mutter dort arbeitet, auch einen Bezug zu der Stelle. Obwohl die 14-Jährige nicht die einzige Schülerin ist, die ihr Praktikum dort absolviert, verlief die Bewerbung ohne Probleme: „Ich habe an einem Abend die E-Mail mit der Anfrage losgeschickt und noch am selben Abend eine Antwort erhalten.“

Gemeinsam mit den anderen Praktikanten bekommt sie Einblicke in jeden Bereich, sieht bei Verhandlungen zu, hilft den Rechtspflegern, heftet Akten ab, erstellt Excel-Tabellen oder zeichnet Stammbäume.

Emilia Jooss im Unverpacktladen Tante Lose. (Foto: Hößle)

Eine große Umstellung von den Schul- zu den Arbeitszeiten sei es nicht gewesen, an manchen Tagen hätten sie nachmittags aus gehabt, an anderen bereits mittags. „Es war ein bisschen wie Mittagsschule, nur halt in entspannt“, erzählt sie lachend und fügt hinzu, das Arbeiten habe ihr oft gutgetan.

Zum Schutz vor Corona seien an manchen Stellen noch Plexiglasscheiben angebracht, Maskentragen oder Abstandhalten sei allerdings nicht mehr erforderlich. Die Schülerin ist sehr zufrieden mit ihrem Praktikum: „Was ich kennengelernt habe, war alles sehr interessant. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, so etwas beruflich zu machen.“

Was Praktisches machen

Ähnlich geht es Emilia Jooss (16), die ihr „BOGy“ im Unverpacktladen Tante Lose machte. Zwar habe sie erst andere Pläne für ihr Praktikum gehabt, doch als diese nicht aufgingen, habe sie sich daran erinnert, dass sie einmal eine Unverpacktladen-Besitzerin interviewt und das Prinzip ihres Betriebs sehr sinnvoll gefunden habe. „Außerdem wollte ich etwas Praktisches machen, und das tue ich hier auf jeden Fall.“ Wenn sie nicht gerade Kunden berät oder Gläser auffüllt, überprüft sie neue Lieferungen, spült ab, trägt sogenannte Waren-Chargen ins Buch ein oder sortiert Pfand.

Außerdem lernt sie, wie die Kasse funktioniert. Körperlich sei es anstrengender als in der Schule, auch, weil der Arbeitstag am Mittwoch so lange ist, dass sie früher nach Hause gehen muss, weil sie als Minderjährige nicht länger als acht Stunden am Tag arbeiten darf. „Es ist aber trotzdem entspannter als in der Schule, irgendwie.“ Nach einer Woche Praktikum im Unverpacktladen kann sich die Schülerin gut vorstellen, tatsächlich eines Tages in diesem Bereich zu arbeiten – „gerne auch hier, wenn sie mich nehmen.“