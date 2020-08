Berufliches Schulzentrum Wangen: Spöripreis geht an Michael Klaus

Bei strahlendem Sonnenschein hat die Abteilungsleiterin der Kaufmännischen Berufsschule Wangen laut Pressemitteilung dem Schulbesten Michael Klaus sein Zeugnis und ein Geschenkpaket des Berufliche Schulzentrum Wangen (BSW) mit einer Solarlampe aus dem schuleigenen Weltladen überreicht.

„Beeindruckend war seine hohe Konzentrationsfähigkeit, die ihn sicher noch weit bringen wird“, wird Klassenlehrerin Kathrin Bauder in dem Schreiben widergegeben.

Die gute Zusammenarbeit mit der Ausbilderin Cordula Buchmann vom Reformhaus Merk hätte man deutlich sehen können: Sie habe fast noch mehr als der Preisträger selbst gestrahlt. „Ich bin ganz stolz, dies ist ja schon der zweite Preisträger, den wir ausbilden konnten.“

Christoph Spöri von „Leonhardt & Spöri“, Steuerberatersozietät, gratulierte Michael Klaus und freute sich, dass er die Urkunde und den Spöripreis in Höhe von 300 Euro persönlich überreichen durfte. Den Spöripreis erhalten die besten kaufmännischen Auszubildenden in der berufsfachlichen Kompetenz im Einzelhandel, Großhandel und in der Industrie.

In diesem Schuljahr hätte die große Abschlussfeier der Kaufmännischen Berufsschule mit 500 Gästen in der Stadthalle coronabedingt ausfallen müssen. Stattdessen hätten alle Klassen der Kaufmännischen Berufsschule am BSW die Prüfungszeugnisse und Auszeichnungen von ihren Klassenlehrern im Klassenverband erhalten.

Dem schulbesten Auszubildenden hätten Mauch und Spöri seine Auszeichnungen persönlich übergeben wollen. Deshalb habe die Übergabe beim Ausbildungsbetrieb stattgefunden.

Weitere 300 Euro erhalten die Spöripreisträger der Kaufmännischen Berufsschule im Ausbildungsberuf Industriekaufmann: Lina Reutlinger, Rupert App, Leutkirch und im Ausbildungsberuf Groß- und Außenhandelskaumann: Jan Derst, Thomann, Lindau. Da die Berufsschulprüfung ursprünglich bereits Anfang Mai stattfinden sollte, hätte in den meisten Abschlussklassen kaum noch neuer Unterrichtsstoff vermittelt werden müssen und die Zeit des Fernunterrichts bis zum neuen Prüfungstermin am 23. Juni hätte zur Prüfungsvorbereitung genutzt werden können. Entsprechend gut sei dann auch die Berufsschulprüfung ausgefallen, bei der am BSW laut eigenen Angaben weder Prüfungsinhalte gekürzt noch sonstige Veränderungen vorgenommen wurden.

Schulbeste Industriekauffrau mit einem Schulschnitt von 1,2 ist Lina Reutlinger. Die beste Verkäuferprüfung legte Timo Bentele von Feneberg Lebensmittel mit einem Schulschnitt von 1,4 ab.

Der beste Einzelhandelskaufmann ist Michael Klaus mit einem Schulschnitt von 1,0. Florian Englsperger, Auszubildener Groß- und Außenhandelskaufmann von E. Raiss GmbH & Co. Baustoffhandel KG, Lindau, erzielte einen Schnitt von 1,5.

Für die Abschlussfeier 2021 sei die Stadthalle in Wangen bereits gebucht und alle Beteiligten hofften, dass diese nächstes Jahr wieder in gewohnter Form stattfinden kann.