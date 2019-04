Bernd Kohlhepp in der Stadthalle

Bernd Kohlhepp gastiert am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, mit seinem Programm „Mit dem Faust aufs Auge“ in der Wangener Stadthalle. Wie die Veranstalter mittilen, hält er dem klassischen Stoff die blanke Wirklichkeit entgegen und lässt daraus Classic Comedy entstehen. Der Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf/20 Euro an der Abendkasse (Schüler immer neun Euro). Karten gibt es im Gästeamt oder über www.reservix.de Foto: Veranstalter