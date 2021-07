Bernd Kohlhepp eröffnet die Wangener Kulturwochen

Bernd Kohlhepp ist am Mittwoch, 7. Juli, um 19 Uhr im Allgäu-Stadion in Wangen zu sehen und zu hören. Er eröffnet mit seinem Auftritt die Wangener Kulturwochen 2021. Bis zum 28. August treten in loser Folge an unterschiedlichen Plätzen in und um Wangens Altstadt verschiedene Künstler und Gruppen auf.

Seit Jahren treibt Hämmerle auf den Bühnen und Fernsehschirmen Süddeutschlands sein Unwesen und erklärt auf unverkennbare Weise die Welt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bernd Kohlhepp – Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben – sei Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist zähle seit den 90er-Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene, was Grund genug sei für ein „Hämmerle kommt“ mit den unterhaltsamsten Szenen und schönsten Songs der vergangenen Jahre. Hämmerle wisse vor allem eines: In Wahrheit ist alles ganz anders als in Wirklichkeit.

Das schwäbische Kabarett-Stück bietet laut Mitteilung die sogenannten „Hämmerle-Essentials“, eine Mixtur aus neuen Szenen und Songs sowie echten Evergreens. Hämmerles unfreiwilliger Besuch im Staatstheater, die Geburtstagsparty bei Brucklacher und auch die unverwüstliche Frau Schwerdtfeger hat Hämmerle wieder im Schlepptau. Diese ist inzwischen mit ihrem E-Trolley in den ADAC eingetreten und praktizierender Heavy-Metal-Fan geworden.

Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Momentan besteht keine Testpflicht für Veranstaltungen im Freien. Registrierung vor Ort über Luca-App oder Formular möglich.