Berliner Musiktheaterkollektiv gastiert im JazzPoint

Nach ausverkaufter Premiere auf dem „Performing Arts Festivals Berlin“ gastiert das Berliner Musiktheaterkollektiv „Tutti d*Amore“ am Freitag, 28. Juni, zum ersten Mal im Allgäu. Beginn ist um 20.30 Uhr im Jazzpoint im schwarzen Hasen. Anlässlich des 200. Geburtstags von Komponist Jacques Offenbach wird dessen Faschingsburleske „Das gräuliche Festmahl“ gespielt, das ein absurdes Zerrbild einer „unzivilisierten“ und „zivilisierten“ Welt entwirft. In der deutschsprachigen Fassung entwickelt Johann Nestroy den Stoff als Satire auf die Wiener Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, die in ihrer Abstrusität nicht an Aktualität verliert. „Tutti d*Amore“ ist ein Berliner Musiktheaterkollektiv bestehend aus Absolventen der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Es wollten ein eigenes Projekt auf die Beine stellen, um neue Zielgruppen für die Oper zu begeistern und zu zeigen, dass Oper spritzig, kurzweilig und spannend sein kann. Ein Gründungsmitglied ist Caroline Schnitzer aus Wangen. Sie studiert an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss 2017 schließt Caroline auch dort ihr Masterstudium ab. Neben ihrer Arbeit im Kollektiv ist sie bei unterschiedlichsten Projekten zu erleben. Zuletzt bei „Neue Szenen IV“ an der Deutschen Oper Berlin in Sven Daiggers Uraufführung „Auf dem Grund gibt es keinen Grund mehr nach dem Grund zu fragen“, in einer Inszenierung von Anna-Sophie Werber und mit Dvoraks Requiem in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu hören.