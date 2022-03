Berliner Kabarett Schwarzblond kommt am 19. März nach Wangen

Schwarzblond ist am Samstag, 19. März, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Schön aber giftig“ in der Wangener Häge-Schmiede zu sehen. Die originellen Originale aus Berlin haben mit ihrer Art von „Glamour Pop Entertainment“ eine ganz eigene Schublade kreiert, wie es in der Ankündigung heißt.

Der vier Oktaven Gesang von Komponist und Texter Benny Hiller und die elfenartige Babydoll Stimme von Monella Caspar bewegen sich in Dimensionen, die kontrastreicher nicht sein könnten. Songs zwischen Gänsehaut und Herzprickeln, Pop und Rock, Chanson und Kabarett werden geboten. Das Ganze präsentiert in ständig wechselnder, von Caspar selbst entworfener Haute Couture und ausgefallenen Hutkreationen. Hiller unterhält mit glockenklaren sopranigen Höhen, hauchigen Popgesängen und frech-fröhlichen Comedyeinlagen sein Publikum.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74 211, Reservierungen übernimmt Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 291 31 oder an der Abendkasse. Diese hat ab 18 Uhr geöffnet und ist unter der Rufnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar. Zur Teilnahme ist ein 3G-Nachweis mit Personalausweis mitzubringen.