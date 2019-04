Beliebte Badeinsel gleich zum Saisonstart voller Müll

Die mit milderen Temperaturen einsetzende Naherholungssaison am Blausee hat denkbar schlecht begonnen: Unbekannte haben auf der „Insel“ in der Nacht zu Sonntag offensichtlich eine wilde Party gefeiert und jede Menge Müll hinterlassen – soviel wie ihn Georg Kempter von der Fischereigruppe nach eigenem Bekunden in den vergangenen 40 Jahren in dem Bereich nicht gesehen hat. Die Wassergruppe Neuravensburg hat deshalb die Polizei eingeschaltet.

Am Sonntagmorgen hatten sich die Blauseefischer um sieben Uhr in der Früh auf der Halbinsel getroffen. Eigentlich wollten sie direkt mit dem diesjährigen Anfischen starten. Doch daraus wurde erstmal nichts, denn stattdessen mussten sie sich ans Aufräumen machen: „Was wir dort angetroffen haben, überschreitet jede Vorstellung“, berichtet Georg Kempter. Heißt: Die Wiese war übersäht von Flaschen und diversem anderen Müll, auch hatten die zuvor ganz offensichtlich dort Feiernden die Feuer- oder Grillstelle nicht gelöscht: „Es war noch genügend Glut vorhanden“, so Kempter.

Vom Partyvolk, Kempter spricht mutmaßlich von „einer ganzen Herde Rabauken“, war indes um diese Uhrzeit nichts mehr zu sehen. Wohl aber weiß der Fischer, welche Mengen Unrat diese am Ende hinterlassen hatten: zwei Säcke mit Plastikmüll und dazu zwei weitere Säcke mit Flaschen, vor allem Bier und Schnaps. Ganz zu schweigen von dem, was zusätzlich noch im Wasser gelandet war: unter anderem Six-Packs. Deshalb ist derzeit unklar, ob sich zersplittertes Glas am ufernahen Grund des im Sommer bei Badegästen sehr beliebten Gewässers befindet. Georg Kempter und einige weitere Fischer benötigten für die Aufräumarbeiten eine gute Stunde. Und sein Resumé des morgendlichen Anblicks lautet: „Noch nie in meiner über 40-jährigen Fischerzeit am Blausee habe ich eine solche Sauerei vorgefunden.“

Anlass genug für Berthold Riether, Geschäftsführer des Zweckverbands Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe, tätig zu werden. Dem Verband gehört der im Wasserschutzgebiet liegende Blausee, und deshalb informierte Riether am Montagnachmittag die Polizei vom nächtlichen Gelage: Zwar hätten die Wassergruppe selbst, der Schomburger Ortsbauhof sowie die Fischpächter den Blausee im Blickfeld. An das Wangener Revier appellierte er aber: „Trotzdem sind präventive Kontrollfahrten durch die Polizei angebracht und tragen dazu bei, dass sich die Verfehlungen in Grenzen halten.“ Deshalb bittet er die Polizei ebenfalls, „ein Auge auf den Blausee und die Insel zu richten“.

Berthold Riether verspricht sich davon gleich zur jetzt beginnenden Saison vorbeugende Wirkung, damit es nicht erneut zu ausartenden Partys kommt beziehungsweise die Besucher insgesamt daran denken, sich um ihre Abfälle zu kümmern. Denn Georg Kempter weiß: Auch Letzteres lasse immer mehr zu Wünschen übrig.