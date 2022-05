Beim Wangener Baustellenfest ist auch der diskutierte Aussichtsturm mehrfach Thema

Das erste LGS-Baustellenfest auf dem Erba-Gelände ist auf große Resonanz gestoßen. Die Besucher hatten viele Möglichkeiten, Gebäude zu besichtigen und sich über Themen zur Landesgartenschau zu informieren. Da durfte natürlich auch der viel diskutierte Aussichtsturm nicht fehlen.

Bei der Eröffnung dankte OB Michael Lang allen, die zum Fest beitrugen und lud Besucherinnen und Besucher ein, sich umzuschauen, in die Häuser zu gehen und sich über die Landesgartenschau und das Erba-Gelände zu informieren, teilt die Stadt weiter mit. Lang warb demnach zusätzlich für die am Mittwoch, 1. Juni, um 19 Uhr geplante Einwohnerversammlung im Pförtnergebäude.

Das Modell, das von der Firma „NOCH“ zur Bewerbung der Stadt um die Landesgartenschau 2024 gebaut wurde, zeigte schon einen Aussichtsturm. (Foto: stadt/sum)

Dort werde über die Landesgartenschau 2024, die Baustellen, aber auch die Ausstellung und den Aussichtsturm informiert. Die technische Seite des Projekts werde Professor Achim Menges von der Universität Stuttgart vorstellen. Die Eröffnung werde Ende April 2024 sein, von da an gelte – so der OB scherzhaft – ein Urlaubsverbot, „damit wir die Gastgeberrolle gut ausfüllen können“.

Eintrag ins Goldene Buch

Den portugiesischen Verein beglückwünschte der Rathauschef laut städtischer Mitteilung zu seinem 50-jährigen Bestehen, das der Verein gleichzeitig zum Baustellenfest feierte. Prominenter Gast war Generalkonsul Hernán Leandro Amado aus Stuttgart. „Die Portugiesen sind die wichtigsten Stützen in der Erba“, sagte Lang.

Der Trachtenverein D’Argentaler unterhielt mit schönen Tänzen. (Foto: stadt/sum)

Denn wie die Boccia-Freunde seien auch die Portugiesen mit ihrem Zentrum immer in der Erba geblieben – auch nach deren Insolvenz 1992 – und seien alle längst Wangener. Gemeinsam mit dem Generalkonsul machte Wangens OB danach eine Runde über das Areal und fuhr mit ihm ins Rathaus, wo sich der Diplomat ins Goldene Buch der Stadt eintrug.

Stadt: „Bauen“ liegt klar vor „Nicht Bauen“

Als OB Lang zurückkehrte, seien bereits Hunderte Menschen rund um den Schornstein, aber auch in den Gebäuden unterwegs gewesen, heißt es weiter. Das bunte und abwechslungsreiche Programm sei auf großes Interesse gestoßen. Im Baumwolllager erwiesen sich demnach die beiden VR-Brillen als Besuchermagnet.

Mit ihrer Hilfe konnte man sich virtuell in den verschiedenen Stockwerken der Alten Spinnerei umschauen oder die Aussicht von einem 30 Meter hohen Turm oberhalb der Argenwiese genießen. An einer Wand konnte man auf einem Plakat mit Strichen kundtun, ob man für oder gegen den Turmbau ist. Gegen Abend lag „Bauen“ klar vor „Nicht Bauen“, so die Stadt in ihrer Mitteilung.

Familien und Kinder nahmen gern das Angebot der KSJ an und bastelten Windräder. (Foto: stadt/sum)

Auf großes Interesse stieß auch das Modell, das von der Firma „NOCH“ zur Bewerbung um die Landesgartenschau im Jahr 2010 gebaut worden war. Damals habe es noch keinen ausgefeilten Landschaftsplan für das Areal gegeben, aber Ideen für einen neuen Stadtteil. Und: Auch ein Turm stand damals schon dort, wo er auch heute vorgesehen ist, heißt es von der Stadt weiter.

Buntes Programm für Jung und Alt

Wer sich für das Wohnen im neuen Stadtteil interessierte, fand beim Baustellenfest nicht nur Informationen, sondern konnte auch Wohnungen besichtigen, beispielsweise in den Ritter-Arbeiterhäusern oder bei der Genossenschaft Wohnen plus. Auch für Unterhaltung war gesorgt: Die Argentaler tanzten, und am künftigen Standort von Crossfit galt es, Sandsäcke von fünf bis 90 Kilogramm zu heben und zu werfen.

Die Reiter boten Ponyreiten an, die KSJ bastelte mit Kindern und Familien Windräder in den Farben des Landesgartenschau-Logos, der Museumsverein zeigte noch einmal Quilts aus Erba-Stoffen. Steffi Schneider öffnete ihre Steinmetz-Werkstatt und Stadtwerke-Leiter Urs Geuppert erläuterte Interessierten das Thema Wasserkraft im Energiehaus.

Mit Hilfe einer VR-Brille war ein virtueller Besuch in der Alten Spinnerei ebenso möglich wie der Rundblick von einem 30 Meter hohen Aussichtsturm, der oberhalb der Argenwiese stehen könnte. (Foto: stadt/sum)

Auch der Stand der Landesgartenschau sei ständig umlagert gewesen. Schließlich bot sich der Blick auf die Baustelle des künftigen Jugend- und Familienhotels an. Wer eine Pause brauchte oder einfach gemütlich am Schornstein verweilen wollte, fand beim LGS-Baustellenfest ein leckeres Speisen- und Getränkeangebot. Am Abend legten DJs auf, sodass es auch für das junge Publikum die passende Musik zum Chillen und Tanzen gab.