Beim SV Eglofs passt noch nicht alles

Seit dieser Saison spielt der SV Eglofs wieder in der Fußball-Kreisliga A III, nachdem er zuvor ein Jahr lang Bezirksligaluft schnuppern durfte. Die durchwachsene Bilanz nach drei Spielen lautet: ein Sieg und zwei Unentschieden, Tabellenplatz sieben. Das sieht auf den ersten Blick nicht nach einem zwingenden Aufstiegskandidaten aus.

Vergangenen Sonntag musste sich Florian Kirchmanns Team mit einem Punkt gegen den Mitabsteiger FC Lindenberg zufriedengeben. „Wenn man sich die Resultate der ersten Spiele anschaut, dann gab es bereits mehrere Überraschungen. Meiner Meinung nach war der SC Unterzeil-Reichenhofen vor der Saison Meisterschaftsfavorit, aber wenn man sich jetzt die Tabelle ansieht, sagt die etwas anderes. Aber auch der FC Isny und der Türk SV Wangen haben bereits ein paar Punkte liegenlassen, was für mich durchaus überraschend ist. Deswegen finde ich es sehr schwer, einen Favoriten auszumachen. Die Liga ist dieses Jahr extrem ausgeglichen. Aber ich denke durchaus, dass wir so eine Mannschaft sein können, die oben mitspielt, aber dafür muss sehr vieles sehr lange passen“, sagt Kirchmann. „Es ist unmöglich, jetzt einen Meistertipp abzugeben. Ich denke, dass man nach den ersten Rückrundenspielen einen Tipp abgeben kann“, ergänzt der Eglofser Trainer.

Ziel des SV Eglofs sei es, „langfristig wieder in der Bezirksliga zu spielen“, man habe aber „keinen Druck“, dass dies „in den nächsten ein bis zwei Jahren passieren müsse“. „Wir sind stolz darauf, dass wir überwiegend Spieler im Verein haben, die bei uns auch in der Jugend gespielt haben. Jedes Jahr stoßen zwei bis drei Spieler aus der Jugend zu den Aktiven, die Talent haben und sich auch relativ schnell bei den Herren zurecht finden und frischen Wind in das Team bringen“, sagt Kirchmann erfreut und mit etwas Stolz. Abschließend meint der Eglofser Coach, dass es das Ziel des Vereins sei, kontinuierlich Talente in die erste Mannschaft einzubinden und dann auch mit diesen Spielern Erfolg zu haben.

Für die Zuschauer sei die Tatsache, dass es sich um eine sehr ausgeglichene Liga handele, natürlich erfreulich, da es mehr Topspiele geben werde als in den abgelaufenen Spielzeiten. Außerdem dürften sie darauf gespannt sein, wer am Ende das Meisterschaftsrennen für sich entscheidet – vielleicht gebe es ja die eine oder andere Überraschung.