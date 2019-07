Beim RFV-Reitturnier geht es um den großen Preis der Stadt

Der RFV Wangen veranstaltet vom Samstag, 6., bis Sonntag, 7. Juli ein Turnier: Von 8 Uhr bis in den frühen Abend wird auf der Reitanlagen in den Auwiesen toller Pferde-Springsport zu sehen sein, heißt es in der Ankündigung. Am Vormittag finden die Springprüfungen der niedrigeren Klassen statt, an denen auch viele Jugendliche mit ihren Pferden und Ponys teilnehmen werden. Höhepunkt wird sicher am Samstag ab 15.30 Uhr das Mannschaftsspringen sein, so der Veranstalter. Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr wird in einer Springprüfung der Klasse M um den großen Preis der Stadt Wangen geritten. Der Eintritt ist frei, es gibt eine ganztägige Bewirtung.