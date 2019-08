Beim Neuravensburger Burgfest gibt es Kasperletheater statt Luftballone

Das Burgfest Neuravensburg naht und mit ihm drei ausgelassene Tage auf dem Neuravensburger Schlossberg. Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, gibt es ein abwechslungsreiches Programm und am Abend wird der Burgberg wieder von Hunderten bunter Lichter erleuchtet sein, teilt die veranstaltende Musikkapelle Roggenzell mit.

Big Band, Bürgermusik, Polka

Am Freitagabend werden demnach die Big Band Roggenzell und die Band „Fättes Blech“ dem Publikum ab 20 Uhr einheizen, am Samstag zur „BurXmusik“ spielen die „Wirtshaus Böhmischen“ und der „Krainer Express“ ab 19.30 Uhr auf. Auch der „Burgsunndig“ steht im Zeichen der Musik: Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Scharzenbach ab 9.30 Uhr auf, am Burgnachmittag unterhält der Bürgermusikverein Sulzberg, bevor die Polkabesetzung der Musikkapelle Roggenzell das Fest ab 17 Uhr ausklingen lassen wird.

Spannendes Kinderprogramm

Familien sind zum Kinderprogramm erstmals am Samstagnachmittag ab 14 Uhr eingeladen. Dort wird wieder ein Parcours mit spannenden Spielen, ein bisschen Abenteuer und viel Spaß im beschatteten Burggarten angeboten – gepaart mit freiem Eintritt und vielfältigen Verpflegungsmöglichkeiten für Eltern und Großeltern, heißt es in der Mitteilung weiter. Aus ökologischen Gründen wird dieses Jahr auf den Ballonwettbewerb verzichtet, teilen die Veranstalter mit. Dafür erwartet die Kinder erstmals ein Kasperletheater, das um 16.30 Uhr beginnt.

Burgfest-Tombola

Nach dem laut Ankündigung überwältigenden Interesse im vergangenen Jahr wird auch die große Burgfest-Tombola wieder stattfinden. Dank des „großen Einsatzes der Preissammler und einer Vielzahl treuer Sponsoren“ liegen wieder mehr als 180 wertvolle Preise bereit. Tombola-Lose können während des gesamten Burgfests für 2,50 Euro erworben werden. Schon jetzt werden sie an folgenden Vorverkaufsstellen angeboten: Marienapotheke Neuravensburg, Tankstelle Gorbach Neuravensburg, Café im Edeka Esslinger Neuravensburg und Sparkasse Neuravensburg.

Zur Einführung erhalten dieses Jahr alle Besucher am Freitagabend zu ihrem Eintrittspreis von fünf Euro ein Tombola-Los gratis dazu. Während des gesamten Festes hat man zudem am Bierstand und an der Weizeninsel die Wahl: Pfand oder Los. Das heißt, jeder kann bei der Glasrückgabe entscheiden, ob das Pfand ausbezahlt werden soll oder man dafür lieber ein Los nehmen möchte.

Verlosung am Sonntag

Die Verlosung der Tombolapreise startet am Sonntag, 11. August, gegen 18 Uhr. An der Ziehung nehmen nur die tatsächlich verkauften Lose teil, erklären die Veranstalter. Die am Abend live gezogenen Hauptpreise werden nur an Anwesende ausgegeben. Meldet sich der Inhaber der gezogenen Losnummer nicht, wird nach einer Wartezeit noch während der Veranstaltung neu gezogen. Die weiteren Gewinne können bis Montag in der Alten Schule in Roggenzell abgeholt werden. Bei schlechter Witterung findet die Auslosung in der Turn- und Festhalle Neuravensburg statt.