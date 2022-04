Beim Musikverein Karsee steht künftig wieder ein Trio an der Spitze

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des MV Karsee für die vergangenen beiden Vereinsjahre stand zum einen im Zeichen der pandemiebedingten Einschränkungen, zum anderen aber auch des 100-jährigen Vereinsjubiläums.

Vorstandsmitglied Melanie Sonntag zog trotz teils schwieriger Corona-Rahmenbedingungen für das Vereinsleben ein positives Fazit, insbesondere im Hinblick auf die als „Spontanstes Musikfest der Welt“ durchgeführten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2021.

Die Berichte von Schriftführerin Nicole Beck und dem musikalischen Leiter Klaus Knöpfler zeigten, dass die Karseer Musikanten zahlreiche Vereinsaktivitäten durchführen konnten. Jugendleiterin Dagmar Drumm konnte zudem von der in Kooperation mit dem Musikverein aus Leupolz geführten Jugendkapelle viel Positives berichten. Die anschließende Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig.

Personell wird der Musikverein das anstehende Vereinsjahr in neuer Besetzung angehen. Nach zehn Jahren gibt Melanie Sonntag ihren Posten im Vorstandsteam ab. Für sie rücken Daria Engler und Robert Riedesser nach, sodass der Musikverein, nach der Wiederwahl von Patrick Drumm, künftig wieder von einem Trio geführt wird. Michael Galster übernimmt den durch den Wechsel von Daria Engler ins Vorstandsteam vakanten Posten des aktiven Beisitzers. Gabriele Mayer wurde in diesem Amt bestätigt. Bereits seit Ende letzten Jahres ist das neue Jugendleiterteam bestehend aus Dagmar Drumm, Daria Engler und Gabriele Mayer im Einsatz. Die bisherige Jugendleiterin Madlen Moosmann wurde in der Versammlung offiziell verabschiedet. Die passiven Beisitzer Petra Paul und Hermann Rettenmaier sowie die beiden Kassenprüfer Markus Bertsch und Franz Peter wurden wiedergewählt.

Ein Highlight des Abends war, dass Anton Erne, Bruno Diem und Hubert Diem aufgrund ihrer langjährigen Treue zum Musikverein zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. Zum Abschluss konnte der Kreisverbandsvorsitzende Rudi Hämmerle in gewohnt launiger Weise eine Vielzahl von Vereinsmitgliedern für langjährige Treue zur Blasmusik auszeichnen.

Für 10 Jahre Karina Broger, Julia Haller und Petra Paul; für 20 Jahre Daniell Peter, Edeltraud Bühler und Mike Scholz; für 30 Jahre Dagmar Drumm; für 40 Jahre Markus Bertsch, Jürgen Laser, Karl Obermayr und Hubert Diem; für 50 Jahre Bruno Diem.