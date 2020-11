Beim Bummeln Kunst entdecken und genießen

Das kulturelle Leben in Deutschland steht erneut still. Auch die baden-württembergischen Literaturtage in Isny, Leutkirch und Wangen mussten am Montag nach der Halbzeit abrupt abgebrochen werden. Umso schöner sei es, dass für das Literaturpublikum die Wangener Literaturmeile in der Innenstadt erhalten bleibt, teilt Susanne Hertenberger vom Kulturamt mit.

Demnach bleibt die Ausstellung „Autor mit Gesicht“, die Teil des Programms der Literaturtage war, noch bis zum 30. November bestehen. Sie zeigt das Schaffen lokaler und regionaler Literaturschaffender und lädt Passanten zum Flanieren, Entdecken und (Weiter-)Lesen ein. 41 weiße Holzrahmen, sogenannte „Art-Boxen“, wurden von Autoren und Autorengruppen aus Isny, Leutkirch, Wangen und dem Umland mit Texten, Bildern und Gegenständen bestückt, wodurch 41 unterschiedliche, teils bunte, teils schlichte, Kunstwerke entstanden.

„Art-Boxen“ sind in Schaufenstern

Die „Art-Boxen“ sind in Schaufenstern von Geschäften und öffentlichen Orten wie dem Gästeamt und den Museen in der Wangener Innenstadt ausgestellt. Aus Wangen haben unter anderem Claudia Scherer, Bruni Adler, Christina Pirker, Lisa Mair, Daniela Alge sowie das Rupert-Ness-Gymnasium, die Theatergruppe Kiesel und die Wangener Lesebühne „Art-Boxen“ gestaltet. Zudem sind weitere von Ingrid Koch, Manfred Thierer, Karin Nowak, Jürgen Weing, Monika Taubitz, Imre Török, Thomas Linder sowie vom Literarischen Forum Oberschwaben und von der Literarischen Vereinigung „Signatur“ zu sehen.

Wer durch die Wangener Altstadt bummelt, entdeckt laut Hertenberger immer wieder neue literarische Zeugnisse aus der Region, kann Eindrücke sammeln, kleine Texte lesen, kurz dem Alltag entfliehen und in die Welt der Buchstaben und Wörter eintauchen. Das Projekt trägt den Titel „Autor mit Gesicht“. Es bietet lokalen und regionalen Autoren die Möglichkeit, sich und ihr Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gleichzeitig soll heimische Literatur dem Publikum in Wangen auf eine besondere Art und Weise zugänglich gemacht werden.

Die Initiative zur Ausstellung stammt von Diemut M. Bek, Autorin und Leiterin der Wangener Lesebühne. Entstanden ist das Projekt beim Kulturamt Wangen in Kooperation mit der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe sowie mit Unterstützung vieler weiterer Geschäfte.