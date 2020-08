Beim Abbiegen nicht aufgepasst: 15 000 Euro Schaden

In Karsee sind am Sonntagabend an der Einmündung der Straße „Beim Pfarrstadel“ in die Jugendheimstraße zwei Autos zusammengestoßen. An dem beteiligten VW Golf entstand Totalschaden, heißt es im Polizeibericht.

Kurz vor 20 Uhr bog eine 20-jährige Volkswagenfahrerin aus dem Pfarrstadel nach links in die Jugendheimstraße ab. Dass von links auf der vorfahrtsberechtigten Straße ein Renault kam, sah sie nicht. Sie nahm ihm die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand an ihrem VW Golf Totalschaden. Den Schaden am Renault beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.