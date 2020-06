Beifahrer bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße 8005 erlitten. Ein 45-jähriger Audi-A4-Fahrer hatte laut Polizei die Kreisstraße in Richtung Niederwangen befahren und an der Kreuzung zur Landesstraße 320 zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 23-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Focus angehalten hatte. Beim Aufprall auf den Wagen seines Vordermannes zog sich dessen Beifahrer leichtere Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf mehrere hundert Euro.