Bei Wangens Beitritt zur Initiative von Städten geht es um mehr als um Tempo 30

Als durchaus strittig erwies sich zu Wochenbeginn im Wangener Gemeinderat die Frage, ob die Stadt einer Tempo-30-Initiative zahlreicher deutscher Kommunen beitritt, die im Kern zweierlei verlangt: maximal 30 Kilometer pro Stunde als Regelgeschwindigkeit auch auf Hauptverkehrsadern der Innenstädte und mehr Beinfreiheit für die Städte und Gemeinden bei der Entscheidung darüber.

Tempo 30 auf großen Straßen ist strittig

Natürlich lässt sich über Tempo 30 schon immer trefflich diskutieren, vor allem dann, wenn die Straße groß, breit und zuweilen auch noch leer ist. Andererseits ist unzweifelhaft, dass eine niedrigere Geschwindigkeit geringeren Lärm, weniger Abgase und mehr Lebensqualität produziert. Ansätze dieses Für und Wider lieferte auch die Debatte des Wangener Gemeinderats.

Nicht von ungefähr kommt daher die Linie der Stadtverwaltung, die Tempo 30 eher auf Nebenstrecken für geeignet hält als auf den Hauptverkehrsadern. Durchaus aus politischem Grund: Denn der Betritt zur Initiative ist mehrheitsfähiger, wenn sie die großen Straßen (zunächst) gedanklich ausklammert. Zumal sie in dem Anliegen von inzwischen mehr als 140 Städten und Gemeinden eine andere Chance erkannt hat: sich einem Bündnis anzuschließen, dass den Kommunen mehr Gestaltungsfreiheit bei Verkehrsfragen sichern will.

Stadt darf nicht tun, was richtig ist

Hier ist die Stadt ein gebranntes Kind. Sei es das von OB Michael Lang angesprochene Ringen um Tempo 70 in Hatzenweiler, seien es Maßnahmen in der Erzberger Straße oder aktuelle Bestrebungen, in Pflegelberg die Höchstgeschwindigkeit auf 50 herabzusetzen. Weitere Beispiele in Wangen gibt es zuhauf und ihnen allen ist gleich, dass Stadt und Gemeinderat auf eigenem Gebiet nicht das tun dürfen, was sie für richtig halten. Denn es handelt sich um übergeordnete Straßen – und andere Behörden haben dort letztlich das Sagen.

Die halten sich allem Anschein nach vor allem an Paragrafen und klammern örtliche Begebenheiten und Bedürfnisse oftmals aus. Deshalb droht laut Lang in Pflegelberg sogar Tempo 100 und in der Gegenbaurstraße ist die groteske Situation entstanden, dass nachts erst maximal 30 gefahren werden darf, dann 50 und gut 150 Meter weiter wieder nur 30. Logik sieht komplett anders aus.

Mehr Freiheiten für die Kommunen

Also ist es sinnig, den Kommunen mehr Freiheiten zu geben, denn sie können die Situation vor Ort immer noch am besten einschätzen. Aber nicht nur bei Fragen um Tempo 30. Denn Verkehr lässt sich auch durch andere Maßnahmen sicherer machen: etwa durch den Einbau von Mittelinseln oder das Anlegen von Zebrastreifen, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Und bei Querungshilfen gelangt man schnell wieder nach Absurdistan, wie erneut die Gegenbaurstraße zeigt. Eine solche gab es dort Ewigkeiten zwischen Bahnhofstraße/Telekomgebäude und der Kreissparkasse und sie war vielen Menschen sehr hilfreich. Jetzt ist sie weg, weil der nächste, ebenfalls gut genutzte Zebrastreifen auf Höhe der Volksbank für die Bestimmungen der Straßenordnung zu nah dran ist. Die Fußgänger aber überqueren die Gegenbaurstraße bei der Sparkasse weiterhin – müssen sich jetzt aber Gefahren aussetzen. Das ist unverständlich.

Es gibt nur eine Schlussfolgerung

Daraus ergibt sich nur eine Schlussfolgerung: Die Stadt sollte der kommunalen Initiative beitreten und damit ein Signal setzen. Und zwar schwerpunktmäßig, um generell mehr Einfluss bei Verkehrsfragen zu erhalten – und längst nicht allein bei Entscheidungen rund um Tempo 30.