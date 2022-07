Bei Unfall Mädchen verletzt

Einen Verkehrsunfall verursacht hat eine 18 Jahre alte Nissan-Lenkerin, die am Montag gegen 17.30 Uhr in der Jahnstraße einer Renault-Fahrerin die Vorfahrt genommen hat. Die Fahranfängerin bog vom Gütleweg in die Jahnstraße ein und übersah dabei den Renault der 32-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der Pkw wurde eine achtjährige Mitfahrerin im Renault leicht verletzt. Sie wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 4000 Euro.