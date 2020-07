Bei Rot gefahren – Zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und zwei Totalschäden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Isnyer Kreuzung in Wangen. Ein Autofahrer hatte laut Polizei die rote Ampel nicht beachtet.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der 61-Jährige vom Waldhofplatz herkommend auf der Isnyer Straße in Richtung der Kreuzung. Obwohl die Ampel für den geradeaus fahrenden Verkehr auf Rot stand, hielt der spätere Unfallverursacher nicht an. Von rechts kam aus der Friedrich-Ebert-Straße ein VW Touran, dessen 44-jährige Fahrerin einen Unfall nicht mehr verhindern konnte. Mercedes und Volkswagen stießen heftig zusammen. Den Mercedes drehte es um die eigene Achse. In der Folge prallte das Auto gegen einen Renault Kangoo, der gegenüber auf der Linksabbiegespur stand. Die Beifahrerin im Mercedes und die VW-Fahrerin erlitten leichtere Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.

Am Mercedes des Unfallverursachers und am Pkw seiner Unfallgegnerin entstand Totalschaden, den die Polizei auf jeweils rund 10 000 Euro beziffert. Die notwendigen Reparaturen an dem Renault Kangoo dürften rund 2000 Euro kosten.